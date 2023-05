„Semnalizează-ți“ prezența în trafic, la propriu și la figurat, cu becuri auto de calitate! Siguranța șoferilor, a pasagerilor și a pietonilor este imposibila fara utilizarea unui sistem de iluminat corespunzator. Inca din momentul in care inveți sa conduci mașina, ințelegi importanța folosirii unor becuri auto de calitate, care nu numai ca iți permit sa ai o buna vizibilitate asupra drumului, ci te ajuta și sa fii vazut din timp și sa iți faci cunoscute intențiile. Pe de o parte, dispozitivele folosite pentru iluminare ii permit șoferului sa observe alte vehicule, indicatoarele de circulație, pietonii și eventualele obstacole. Pe durata nopții, precum și in condiții de ceața,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

