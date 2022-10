Semnalele lui Xi

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri: 1100 – 1900 1100 Deschiderea evenimentului: SITAEL TEAM 2018 srl; R.N.P. ROMSILVA: Petre GARGAREA, Viorel GHELASE; A.G.V.P.S. ROMANIA: Ovidiu IONESCU; Ministerul Mediului Apelor și Padurilor: dr. Jozsef-Tamas FODOR. Sambata: 0900 – 1900 1100 – 1315 – Expoziție și demonstrație canina 1100 – Deschiderea…

- Ediția 2022 a manifestarii „Expo Hunting Moldavia” va fi deschisa vineri, 7 octombrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacau. Expoziția este organizata in intervalul 7-9 octombrie, iar punctul de atracție principal, alaturi de zona expoziționala și comerciala, va fi Festivalul Vanatoresc, alaturi…

- Viceprimarul Cristian Ghingheș a prezentat planurile pentru viitorul stadion din Bacau și spune ca studiul de fezabilitate prevede o construcție de 120 de milioane de euro. „Am primit, in sfarșit, componentele desenate și scrise ale studiului de fezabilitate comandat pentru realizarea Stadionului Municipal…

- Același val de emoții și bucurii s-a regasit și la Universitatea „George Bacovia” acolo unde studenții și cadrele universitare, alaturi de invitați speciali au deschis drumul unui nou an universitar, un an special, presarat cu workshop-uri, dezbateri, mese rotunde, conferințe științifice internaționale,…

- * acestea vor fi demolate și, in locul lor, se vor construi parcari * costurile depașesc 21 de milioane de lei (peste4 milioane de euro) Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Bacau din data de 3 octombrie se afla mai multe proiecte de hotarare de expropriere a garajelor aflate…

- Prima luna a toamnei ne-a oferit din punct de vedere termic o reducere semnificativa a temperaturilor, scadere perceputa destul de intens de citadini, pe fondul unei veri inca pastrata in amintire prin zilele toride care au incins asfaltul orasului. Am avut parte de doar 9 zile de vara (cu T > 25 ˚C),…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Rutier Bacau, intr-un interval de 3 ore, au desfașurat o acțiune care a avut ca scop verificarea autovehiculelor destinate transportului rutier de marfuri cu masa totala mai mare de 3,5 tone. In urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni…

- Habitat for Humanity Romania, organizația non-profit care construiește case decente pentru familii vulnerabile, s-a intoars in comunitațile din Bacau pentru a ridica locuințe in doar 5 zile, cu ajutorul voluntarilor. Saptamana trecuta, echipa Habitat for Humanity Romania s-a aflat in comuna Poduri,…