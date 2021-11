Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana negociaza cu Merck si Pfizer posibile contracte de furnizare a medicamentelor pentru COVID-19, potrivit declarației unei surse familiarizate cu situația pentru Reuters. Potrivit ei, discuțiile cu Merck sunt mai avansate in prezent intrucat aceasta companie a reușit sa trimita datele…

- Marea Britanie a devenit joi, 4 noiembrie, prima țara din lume care a aprobat o pastila antivirala COVID-19, care poate schimba jocul, dezvoltata in comun de Merck și Ridgeback Biotherapeutics, cu sediul in SUA, pentru a stimula lupta impotriva pandemiei. Agenția de Reglementare a Medicamentului și…

- Agentia medicamentului din Italia (AIFA) a aprobat, miercuri, rapelul cu vaccinurile care utilizeaza tehnologia ARN mesager (ARNm) pentru cei vaccinați cu Johnson&Johnson. Rapelul se face la 6 luni de la prima doza pentru cei vaccinați cu J&J, cu un vaccin ARNm, potrivit ANSA. Datele…

- Pe masura ce cazurile de COVID-19 se inmulțesc in valul patru al pandemiei, tot mai mulți oameni raporteaza ca s-au infectat cu SARS-CoV-2 pentru a doua sau chiar a treia oara, relateaza The Guardian . Un nou studiu facut in Marea Britanie sugereaza ca persoanele nevaccinate risca sa fie reinfectate…

- Vanzarile au scazut in mod constant de la un varf atins in aprilie, la scurt timp dupa ridicarea restrictiilor impuse magazinelor din cauza pandemiei de Covid-19. Statisticienii afirma ca o parte a declinului de 0,9% al vinzarilor cu amanuntul din august reflecta schimbarea comportamentului consumatorilor,…

- Marea Britanie va incepe saptamana viitoare un program de administrare a rapelurilor vaccinurilor impotriva Covid-19 persoanelor in varsta si celor vulnerabile, guvernul primului ministru Boris Johnson bazandu-se mai degraba pe vaccinuri, decat pe noi masuri de carantina pe parcursul unei ierni ”dificile”,…

- Numarul de profesori care s-au vaccinat anti-covid a crescut cu 1% in ultimele 14 saptamani saptamani, fața de ultima raportare a Ministerului Educației din 22 mai. Datele actualizate au fost transmise, joi seara, de autoritați in contextul in care luni, 13 septembrie, incepe un nou an școlar. „Din…

- Agentia britanica pentru autorizarea medicamentelor a aprobat vineri un cocktail de anticorpi produs de Regeneron si Roche in scopul prevenirii si tratarii infectiilor cu noul coronavirus, in contextul in care britanicii se confrunta cu o crestere a spitalizarilor la nivel national din cauza tulpinii…