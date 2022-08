Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie și Franța au avut cea mai secetoasa luna iulie din ultimele decenii, potrivit CNN.

- Selectionata Germaniei a invins, miercuri seara, cu scorul de 2-1, nationala Frantei, si s-a calificat in finala Campionatului European din Marea Britanie. Capitanul Alexandra Popp a marcat cele doua goluri ale Germaniei (40, 76), in timp ce Franta a punctat prin autogolul portaritei Merle Frohms (45).…

- Vestul Europei se confrunta cu temperaturi sufocante marti, pe masura ce valul de caldura feroce se extinde spre nord. Expertii spun ca anumite zone din Franta se confrunta cu o „apocalipsa de caldura”, iar in nordul Spaniei s-au atins luni temperaturi de 43 de grade Celsius, potrivit BBC.

- O portiune din vestul Europei a luptat in acest sfarsit de saptamana contra incendiilor forestiere, o urmare a unui val de caldura, care conform meteorologilor, ar putea bate mai multe recorduri de temperatura la inceputul saptamanii viitoare, relateaza AFP.

- Dupa doi ani pe pandemie, Electric Castel revine incepand de maine cu artiști conscacrați care vor incinge astmosfera in cele cinci zile de festival.Pasionații de muzica vor simți ritmurile vibrante ale melodiilor artiștilor lor preferați la Castelul Banffy din Cluj-Napoca. La Electric Castel 2022 vor…

- In timp ce avertismentele privind taierea gazelor de catre Rusia se inmulțesc, statele din Vestul Europei pregatesc masuri extraordinare pentru a permite funcționarea sistemului energetic. Franța va rascumpara acțiunile pe care nu le deține la Electricite de France (EDF), cel mai mare producator de…

- Comandouri straine, staționate pe teritoriul Ucrainei sau in afara ei, precum și agenții secreți ai CIA, care acționeaza cel mai mult in capitala Kiev, ajuta forțele armate ucrainene cu informații secrete, transporturi de arme și antrenamente militare, arata o analiza The New York Times.In timp ce forțele…

- Testele serologice efectuate in cazul unui turist englez din Grecia, primul caz suspect de variola maimutei din tara, nu au depistat aceasta boala, ci varicela, a anuntat duminica Departamentul elen de Sanatate Publica, relateaza AFP. Turistul englez, despre care se credea ca ar avea variola maimutei,…