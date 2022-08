La Luduș – Gheja se inaugurează un Monument

În acest an, cartierul Gheja din orașul Luduș are un motiv în plus de a-și primi cu bucurie și mândrie consătenii răspândiți prin țară și prin lumea largă, prin realizarea unui eveniment de excepție. Tradiționala sărbătoare comunitară „Gheja în sărbătoare" are în punctul său central inaugurarea Monumentului… [citeste mai departe]