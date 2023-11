Semnal de alarma tras de medicii pneumologi de Ziua Mondiala de lupta Impotriva Pneumoniei. Peste 1.000 de pacienți cu pneumonie au fost internați in acest an la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, peste 2,8 milioane de decese ale copiilor sub 5 ani sunt cauzate anual de […] Articolul Semnal de alarma tras de medicii Spitalului Victor Babes din Timisoara. Cati pacienti cu pneumonie au fost internati in acest an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .