Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne aflam in fata unui nou val al pandemiei de COVID-19 – cel de-al 4-lea. Spitalele bucurestene sunt din nou in alerta. Medicii si intregul personal medic al sunt nevoiti iarasi sa faca fata numarului mare de pacienti, atat pe sectiile de COVID-19, cat si in ATI COVID-19. Nu trebuie insa uitat ca…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma inaintea valului 4 al pandemiei si cere, sambata, masuri urgente privind riscul epuizarii. Specialistii arata ca 1 din 5 profesionisti din sanatate prezinta simptome de depresie si anxietate, iar cel putin 4 din 10 se confrunta cu probleme…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) sustine ca, in contextul valului patru al pandemiei de COVID - 19, trebuie luate masuri urgente pentru a evita riscul epuizarii si chiar ajungerii in burnout a personalului medical aflat in spitalele bucurestene, potrivit Agerpres. "Ne aflam in fata…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma și cere masuri urgente pentru a evita riscul epuizarii si ajungerii in burnout a personalului medical aflat in prima linie a luptei cu COVID, in contextul in care spitalele sunt din nou in alerta in fața valului patru al pandemiei, potrivit…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma inaintea valului 4 al pandemiei si cere, sambata, masuri urgente privind riscul epuizarii. Specialistii arata ca 1 din 5 profesionisti din sanatate prezinta simptome de depresie si anxietate, iar cel putin 4 din 10 se confrunta cu probleme de…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- A fost scandal mare in sistemul sanitar din Romania, dupa ce un medic din provincie a declarat ca nu va mai consulta niciun pacient care nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Ce au declarat reprezentanții Colegiului Medicilor din Romania despre acest caz. Au sau nu voie medicii de familie sa refuze…

- Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti au lansat, luni, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, un apel public pentru constientizarea importantei donarii de sange, in contextul in care, potrivit statisticilor, Romania ocupa ‘printre ultimele locuri’…