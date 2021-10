Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Capitala, medicul Adrian Marinescu, atrage atenția asupra unui fenomen observat in randul pacienților infectați cu coronavirus. Cand ajung sa aiba o concentrație scazuta de oxigen, unii dintre ei incep sa foloseasca acasa concentratoare…

- Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro ca nu putini sunt pacientii cu COVID-19 care, odata ce observa acasa ca au saturatia scazuta, folosesc concentratoare de oxigen care se gasesc in comert sau spray-uri cu…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Iasi, Vasile Cepoi, sustine ca in spitalele iesene nu mai sunt locuri nici macar pentru pacientii COVID care nu au nevoie de oxigen, in timp ce bolnavii care necesita internare la ATI stau in ambulante in curtea spitalelor pana apare un loc liber.

- Dr. Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala prezinta, intr-un ”Jurnal de "front" pandemic!”, cazurile grave de COVID-19 care au ajuns in unitatea medicala, persoane nevaccinate, tineri fara comorbiditati care nu cred in existenta virusului si nici…

- Peste 1.200 de concentratoare și pulsoximetre au fost distribuite și instalate la bolnavii infectați cu covid din Timișoara și alte localitați din județul Timiș de catre angajații Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) in cadrul proiectului „Oxigen pentru Timișoara”. In acest…

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

- La Spitalul Victor Babeș din București nu mai sunt locuri libere la secția de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19, toate cele 7 locuri sunt ocupate, a declarat Simin Aysel Florescu, managerul unitații medicale pentru News. De asemenea, medicul a spus ca din cauza numarului mare de pacienti…

- Probabil ca jumatate din populatia Romaniei s-a imunizat, atat prin vacccinarea anti-Covid, cat si prin trecerea prin boala, a declarat directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, dr. Adrian Marinescu. El respinge ideea prin care vaccinarea ar putea deveni obligatorie…