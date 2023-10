Semnal de alarmă: Datoriile, inflația și războiul din Ucraina afectează bugetul UE Erorile din cadrul cheltuielilor de la bugetul UE au crescut semnificativ in 2022, se arata in raportul anual al Curtii de Conturi Europene (ECA) publicat joi. De asemenea, auditorii avertizeaza cu privire la expunerea tot mai ridicata a bugetului UE antrenata de imprumuturile contractate pentru nevoi de plata suplimentare, cum ar fi cele generate de […] The post Semnal de alarma: Datoriile, inflația și razboiul din Ucraina afecteaza bugetul UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

