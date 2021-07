Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Preenire și Control al Bolilor (ECDC) prognozeaza o creștere puternica a numarului de cazuri de Covid in saptamanile urmatoare din cauza variantei Delta și a relaxarii masurilor antiepidemice, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Potrivit sursei citate, pana la 1 august vor fi…

- Uniunea Europeana este "pregatita" pentru eventualitatea de a-si imuniza populatia cu o a treia doza de vaccin Pfizer/BioNtech impotriva COVID-19, pe care fabricantii sai o propun, a afirmat vineri comisarul european pentru sanatate si securitate alimentara, Stella Kyriakides, relateaza AFP.Comisarul…

- "Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana, cu exceptia cazului in care vom ramane disciplinati", a avertizat directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa susținuta online.Potrivit directorul filialei europene a OMS, saptamana trecuta, numarul infectarilor a crescut cu 10%…