Stiri pe aceeasi tema

- Betty Vișanescu a avut o reacție acida, dupa ce Babasha a fost huiduit la concertul trupei Coldplay de pe Arena Naționala din București. Iata ce a transmis concurenta de la Asia Express prin intermediul rețelelor de socializare!

- Inca de ieri seara, din momentul in care cantaretul de manele Babasha a urcat pe scena la concertul Coldplay și a fost huiduit, reacțiile curd pe rețelele de soclializare. Cu puțin timp in urma, și sora artistului care are o melodie aflata pe locul 1 in trending YouTube Romania intitulata "Pai Naa",…

- Ieri seara, 12 iunie, britanicii de la Coldplay au urcat pe scena in fața a peste 50 de mii de oameni și au facut spectacol. Show-ul a fost completat de baloane colorate, lumini și artificii. Cu toate acestea, un invitat special și-a facut apariția pe scena, dar a starnit un val de nemulțumire din partea…

- Un cantareț de manele a fost invitat sa cante alaturi de solistul trupei, iar publicul l-a huiduit. Este vorba despre cantarețul Babasha, care este acum numarul 1 in trending pe YouTube Romania.

- Ce a marturisit Babasha, unul dintre artiștii momentului, pe scena inainte sa fie huiduit la concertul trupei Coldplay. Iata care au fost declarațiile manelistului. Ce a spus despre melodia care se afla pe locul 1 in trending.

- Tanarul cantareț de manele Babasha a fost ales de Chris Martin sa urce pe scena la primul concert Coldplay de la București, din seara de 12 iunie, dar publicul a huiduit puternic momentul. Chiar daca solistul trupei britanice a vorbit la superlativ despre Babasha și chiar la acompaniat la pian, spectatorii,…

- Artistul roman care a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, sa cante pe scena de pe Arena Naționala in timpul concertului sau a explicat pe rețelele de socializare cum a ajuns solistul trupei britanice sa il invite pe scena. Momentul a fost huiduit de o parte din cei prezenți. In prima…

- Moment controversat la concertul Coldplay de miercuri seara. Un cantareț de manele a fost invitat sa cante alaturi de solistul trupei, iar publicul l-a huiduit. Este vorba despre cantarețul Babasha, care este acum numarul 1 in trending pe YouTube Romania.