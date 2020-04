SEMNAL de ALARMĂ: AFP anunță că Europa e continentul cel mai AFECTAT de epidemia de coronavirus Coronavirusul lovește fara mila in Europa. Experții spun ca suntem de departe cel mai afectat continent atunci cand vine vorba e coronavirus. Peste 750.000 de cazuri de coronavirus se inregistreaza oficial in Europa, adica mai mult de jumatate din numarul imbolnavirilor raportate pe plan mondial, conform unui bilant intocmit de Agentia France-Presse, conform Mediafax. Citește și: O patroana de hotel transformat in locație de CARANTINA a izbucnit la adresa romanilor: Colegii mei indura injurii Cel putin 750.276 de cazuri de coronavirus se inregistreaza in Europa, inclusiv 58.627… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Masurile luate pentru combaterea pandemiei sunt disproporționate, crede Michael Burry, investitorul care a castigat sute de milioane de dolari din prabusirea pietei obligatiunilor ipotecare din 2008. Acesta e convins ca ca izolarea sociala impusa pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus…

- Peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus se inregistreaza in tarile europene, cele mai multe fiind in Italia si Spania, arata un bilant realizat de Agentia France-Presse, conform Mediafax.Autoritatile din tarile Europei au raportat peste 200.000 de cazuri de infectare cu noul…

- Coreea de Sud a raportat cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus din ultimele patru saptamani, alimentand speranța ca situația in țara astiatica cea mai afectata de Covid 19 dupa China s-ar putea ameliora, arata BBC . Coreea de Sud a inregistrat 64 de noi cazuri in ultimele 24 de ore…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, transmite Reuters. Micutul stat ex-iugoslav era singurul din Europa care nu raportase persoane atinse de Covid 19.

- Epidemia forțeaza autoritațile sa ia noi masuri preventive. Italia vrea sa inchida toate școlile, Germania restricționeaza exporturile, iar britanicii anunța masuri fiscale pentru cei forțați sa se autoizoleze.

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis…

