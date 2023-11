Semințele viitorului. Pastilele din care se vor cultiva plante. Terenurile agricole vor fi pline In viitor terenurile agricole ar putea fi semanate cu seminte sintetice sub forma unor pastile sau capsule, datorita unei tehnologii pe care cercetatorii Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) o pun la punct cu scopul de a inlocui inmultirea vegetativa. Majoritatea plantelor se inmultesc prin seminte, insa exista o multitudine de specii a caror reproducere depinde de bulbi, tuberculi sau alte parti vegetative care se pastreaza cu greutate de la un an la altul, iar cultivarea lor nu este la fel de facila. Drept urmare, semintele sintetice ar putea fi raspunsul pe care specialistii il cauta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

