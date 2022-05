Seminar dedicat foștilor deținuți politic din coloniile de muncă din Baia Sprie, Cavnic, Nistru (FOTO) Vineri, in zona fostului Depozit de Dinamita al Exploatarii Miniere din Baia Sprie (Puțul 5) a avut loc seminarul Centrului de informare și documentare ”Martirii Crezului” dedicat foștilor deținuți politic din coloniile de munca din Baia Sprie, Cavnic, Nistru și nu numai, precum și Luptatorilor din Rezistența Armata Anticomunista, informeaza Consiliul Județean Maramureș. La acest eveniment a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Radu Trufan. ”Trebuie sa ne aducem mereu aminte de atrocitațile regimului comunist si sa onoram memoria celor care au aparat cu viața crezul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

