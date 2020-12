Seminar de taekwon-do ITF, condus de vasluianul Marius Ionicescu

Stiri pe aceeasi tema

- Soarta a fost nemiloasa cu doi romani morti intr-un accident infiorator in Germania. Soferul, un tanar de 32 de ani, a circulat cu viteza pe contrasens si s-a ciocnit de o alta masina. In total, patru oameni au murit. Sute de salvatori au intervenit la locul tragediei. Accidentul a avut loc marti seara,…

- BARLADUL IN DOLIU… Fostul director general al SC FEPA SA Barlad, inginerul Constantin Cozar a incetat din viața in seara de 3 noiembrie, la spitalul din Barlad. Era internat la ATI Reanimare, fiind depistat pozitiv cu virusul SARS CoV 2, dupa ce in urma cu doua saptamani suferise o intervenție pe cord…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 se vor lua la nivel local in functie de evolutia situatiei, nefiind necesara, in prezent, impunerea de restrictii la nivel national. DECLARATIE… „Noi am luat aceste masuri, se impun la nivel local in functie…

- Taekwondo ITF CANTONAMENT… Taekwondo-istii vasluienii de la C.S „Sulsa” Vaslui s-au pregatit intens, in perioada 18-25 octombrie, in cantonamentul din mica statiune Rausor, de la poalele masivului Retezat, judetul Hunedoara. Alexandru Filip, Rares Mocanu si Andreea Popovici, alaturi de antrenorul federal…

- DISPUTE…Se ascute disputa dintre Constantin Popa, vasluianul pacalit cu 10.000 de euro si fosta iubita cu 30 de ani mai tanara. Cei doi se ameninta reciproc pe retelele de socializare. In timp ce barbatul, plecat acum in Finlanda, ameninta cu judecata si cu procesele, tanara rade, in continuare, de…

- NOUTATE…Patru echipaje de la Clubul de Off Road Barlad au participat in perioada 22 – 25 octombrie la Sarata Monteoru, judetul Buzau, la GTC Trophy 2020, Campionatul National de Off-Road al Romaniei C.N.O.R., organizat de catre clubul sportiv GTC Motorsport, sub egida Federatiei Romane de Automobilism…

- Juniori SE CAUTA TINERE TALENTE… Stadionul „Municipal” din Vaslui va gazdui, duminica, 4 octombrie, de la ora 10.30, o noua actiune de selectie a Federatiei Romane de Fotbal pentru constituirea lotului national de juniori Under 15 (nascuti in anul 2006). Cei mai buni juniori ai Vasluiului, nascuti in…

- Italienii sunt chemati sa sfideze duminica pandemia de coronavirus si sa mearga la vot, in cadrul unui referendum national asupra reducerii numarului de parlamentari, dar si in alegeri regionale, inclusiv in Toscana, bastion al stangii de peste o jumatate de secol pe care vizeaza sa-l cucereasca extrema…