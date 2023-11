SEMIMARATONUL CRAIOVEI – ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE Oamenii aduc schimbarea pozitiva in comunitațile lor prin sport! Evenimentele sportive de strangere de fonduri sudeaza comunitațile și le ofera oamenilor ocazia sa faca parte din schimbarea pe care și-o doresc. Primul eveniment de fundraising comunitar din Craiova – Semimaratonul Craiovei a fost organizat pe data de 4 noiembrie 2018 de Asociația Romana a Tinerilor cu Inițiativa (ARTI). Eveniment de alergare cu strangere de fonduri pentru proiecte din comunitate a adus impreuna peste 400 de oameni care au alergat pentru schimbarile pozitive in care au crezut! 16.290 de lei a fost suma stransa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

