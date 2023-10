Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea nu mai este o opțiune, este o necesitate. In zilele noastre, provocarea in organizații nu consta in a invața sa acceptam schimbarea, ci in identificarea celui mai eficient mod in care schimbarea trebuie sa se realizeze.

- Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de…

- La Sighetu Marmatiei, Asociatia SZMISZ a lansat oficial proiectul „Tineri pentru Comunitate”, o initiativa cu scopul promovarii implicarii tinerilor in dezvoltarea comunitatilor locale. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Maramures. Acesta ofera un program multidirectional…

- Cinci comune din Romania merg mai departe in etapa finala a competiției pentru titlul de Sat European de Tineret 2024. Este vorba despre Grupurile de Inițiativa ale Tinerilor din Aninoasa (Dambovița), Jebel (Timiș), Peștera (Constanța), Poiana (Galați), Popești (Bihor). Pentru a ajunge in finala, tinerii…

- Familiile tinerilor uciși cu mașina de Vlad Pascu, șofer aflat sub influența drogurilor, cer procurorului care instrumenteaza dosarul schimbarea incadrarilor juridice din dosar și cercetarea acestuia pentru faptele de omor calificat si tentativa la omor calificat.Daca cererea familiilor victimelor va…

- Update: Locatari din blocurile cuprinse de flacari i-au agresat pe pompieri, iar un barbat l-a lovit cu palmele pe purtatorul de cuvant al ISU Dolj. Oamenii le-au smuls pompierilor din maini furtunurile cu care urmau sa stinga incendiul. La fața locului au venit și polițiști. Locatarii ii acuza pe pompieri…

- Nu mai puțin de 250 de pachete au fost imparțite de angajați ai CFR calatorilor care au mers in ziua de 15 august cu trenul Suceava - Putna. Inițiativa i-a aparținut șefei Stației CF Radauți, Mariana Andronic, care a fost ajutata de alți cinci colegi la distribuirea pachetelor. Oamenii care ...

- Nici nu au trecut trei luni de cand containerele ingropate din Craiova si-au deschis trapa, nici nu s-a uscat bine betonul la platformele de gunoi ca apar problemele. Atat de bine au fost montate containerele ingropate, destinate gunoiului menajer, ca le-a luat apa… apa de ploaie.S-a intamplat la doua…