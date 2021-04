Selly nu mai are emisiune la Prima TV. De e a renunțat? Selly a renunțat la colaborarea cu Prima TV. Postul de televiziune in care prezenta emisiunea Selly Show. A realizat 13 ediții ale show-ului in cele aproximativ 4 luni de colaborare. Iata insa ca acest proiect ia sfarșit. Selly a hotarat sa renunțe la televiziune și sa iși defașoare activitatea exclusiv in online. „Nu ma mai regaseam in acest show. Am realizat ca poate nu este momentul, chiar daca eu mi-am dorit dintotdeauna sa fac o astfel de emisiune. Poate sunt prea tanar pentru un astfel de format. Partenerii de la Prima TV au fost extraordinari,…