- ACCIDENT rutier pe DN1, la Teiuș: Un pieton a fost acroșat de un autoturism. Trafic ingreunat ACCIDENT rutier pe DN1, la Teiuș: Un pieton a fost acroșat de un autoturism. Trafic ingreunat Un accident rutier a avut loc miercuri, 4 ianuarie, pe DN1, pe raza orașului Teiuș. Din primele informații este…

- La data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 2.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat un barbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe strada Poporului din municipiul Medgidia, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si in timp ce se…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Doi raniți, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic ingreunat pe strada Lalelelor ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Doi raniți, dupa o coliziune intre doua autoturisme. Trafic ingreunat pe strada Lalelelor Un accident rutier a avut loc in dimineața zilei de duminica,…

- Artistul Culița Sterp a fost, in noaptea de miercuri spre joi, protagonistul unui accident rutier grav in Cluj, unde autourismul condus de el s-a ciocnit cu o mașina Dacia Logan, ale carei șofer a fost transportat de urgența la spital. Incidentul a avut loc in Piața Avram Iancu la intersecția cu Bulevardul…

- Un cunoscut artist de muzica de petrecere și-a gasit sfarșitul intr-un accident rutier, la doar 28 de ani. Barbatul a facut un gest care i-a facut pe apropiații lui sa creada ca a simțit ca va muri, iar la scurt timp a suferit un accident rutier, care i-a fost fatal.

- „Microbuz iesit in afara partii carosabile pe raza localitatii Iaslovat. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Radauti cu o ambulanta SMURD B2, cu sprijinul a doua echipaje SAJ”, a transmis, joi, ISU Suceava. Sursa citata a precizat ca sase persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale…

- Un convoi format din opt camioane militare a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier in zona localitații Iazu din județul Ialomița. Doi militari au fost raniți la picioare și au fost duși la spital.

- In aceasta seara, in jurul orei 18.00, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 23, in afara loc. Mandrești, a avut loc o coliziune intre un atelaj hipo și doua autovehicule. In prezent, se circula alternativ pe sensul de mers Focșani – Galați. Biroul de presa al IPJ Vrancea Foto…