Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul olandez care a devenit cel mai tânar calator spațial saptamâna aceasta l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos în timpul zborului spunându-i ca nu a comandat niciodata nimic de pe Amazon.com, relateaza Reuters. Oliver Daemen, un student la fizica în vârsta…

- Primul zbor al companiei de turism spatial Blue Origin va fi lansat marti cu patru pasageri la bord, trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite, instalati cu totii in spatele hublourilor pentru a nu pierde nicio secunda din spectacolul celest. In varsta de 57 de…

- Ieri solistul celei mai ”productive” formații din punct de vedere financiar din Romania, astazi investitor la bursa, imobilioare și proprietar de cafenea. In lipsa concertelor, Calin Goia de la Voltaj nu a stat degeaba și a invațat totul pentru a fi broker. Nu orice fel de stockbroker, ci unul care…

- Facebook a obtinut luni, pentru prima oara, o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, fiind a cincea companie americana care a atins acest prag, alaturandu-se astfel Apple, Microsoft, Amazon si companiei mama a Google, Alphabet, transmite CNBC. Actiunile companiei au urcat cu aproape…

- Amazon și Google sunt in vizorul autoritaților de protecție a consumatorilor, dupa ce s-au descoperit o serie de recenzii false in zona de recomandari a Google și a produselor vandute de gigantul e-commerce. Autoritațile americane vor sa stabileasca daca cele doua compani au luat suficiente masuri pentru…

- Indicii Nasdaq și S&P 500 au încheiat sesiunea de luni de pe Wall Street la noi recorduri, stimulați de acțiunile pe tehnologie, pe o piața care se pregatște pentru o întâlnire a Bancii Centrale a SUA, potrivit AFP.Nasdaq a crescut cu 0,74% pâna la 14.174,14 puncte,…

- „The Bench”, prima carte pentru copii scrisa de Meghan Markle, care a fost lansata marti in Regatul Unit, nu a reusit sa ajunga in topul celor mai bine vandute aparitii editoriale, arata News.ro. Volumul nu a intrat in top 200 Amazon UK in ziua lansarii, in timp ce albumul foto „Hold Still:…

- Pana la urma oamenii au dreptate: s-au saturat sa afle știri despre cat de mult au caștigat in perioada pandemiei marile companii tech care fenteaza impozitele pe profit, precum Amazon, Apple, Facebook, Alphabet și Microsoft(GAFAM). Potrivit unui raport ActionAid, numai țarile din G20 ar putea pierde…