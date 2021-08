Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 15 ani a suferit arsuri pe 40% din suprafata corporala, iar o doua, de 14 ani, pe 2% din suprafața corpului, dupa ce s-au electrocutat urcandu-se pe un tren marfar garat in stația CFR Roman pentru a-și face fotografii. Adolescenta de 15 ani prezenta arsuri la membrele drepte…

- Un copil in varsta de 9 ani se afla in stare grava la Terapie Intensiva din cadrul Spitalului de Pediatrei, dupa ce s-a inecat in propria piscina. Medicii au un pronostic rezervat, conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU-SMURD Iași. Copil inecat in propria piscina La fața locului a ajuns…

- Un barbat de 50 de ani din Scheia, care lucra cu ziua la o persoana din Causesti, a fost adus, miercuri, in stare de hipertermie grava la Unitate Primiri Urgențe de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, cu o temperatura corporala de 42,7 grade Celsius, informeaza Agerpres . Potrivit șefei UPU din…

- Copilul a fost transportat duminica, 16 mai, cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi, dupa ce a fost muscat de mai multe ori de cainele familiei. Potrivit Ziarul de Iași , care citeaza managerul unitații medicale, baiețelul se afla in stare stabila. Medicii i-au amputat partial…

- O femeie de 47 de ani din Botoșani a primit o noua șansa la viața dupa ce a fost operata de o tumora cerebrala de aproximativ 10 cm. Pacienta s-a prezentat in Spitalul de Neurochirurgie din Iași dupa ce a observant ca a inceput sa aiba mai multe migrene, dureri de cap foarte intense. Intervenția chirurgicala…