Stiri pe aceeasi tema

- Cand te saturi sa canți in limba engleza… treci la spaniola. Cam asta cred ca a gandit și Selena Gomez cand a zis ca o sa iși lanseaze primul ei album intr-o alta limba. „Revelacion” o sa apara pe 12 martie. Anunțul artistei a venit pe contul ei de instagram. View this post on... View Article

- Selena Gomez lanseaza melodia "Baila Conmigo", in colaborare cu Rauw Alejandro Selena Gomez a anunțat lansarea primului sau EP in limba spaniola. Artista a inceput prin lansarea melodiei "De Una Vez", in limba spaniola, iar acum Selena lanseaza colaborarea cu Rauw Alejandro - "Baila Conmigo". EP-ul…

- Din Romania in Republica Dominicana, Nicole Cherry, prințesa muzicii romanești, cu zeci de hit-uri și colaborari, face echipa in noul an cu senzaționala artista originara din America de Sud, Jenn Morel. Melodia „No Te Sale” este produsa de catre Madalin Roșioru și Erik Frank și a fost inregistrata de…

- Alessiah incepe anul 2021 cu un mini-EP live, format din patru melodii pe care le-a lansat de-a lungul anului 2020. Prima dintre ele este cel mai recent single, “I Know”. Piesa este compusa de catre Ionuț Catana, produsa de catre Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de catre tanara artista. Pentru…

- Cantareata si actrita americana Selena Gomez a lansat joi piesa "De una vez" un cantec in limba spaniola realizat in colaborare cu artistul portorican Tainy - o balada pe ritmuri de reggaeton care celebreaza puterea feminina, relateaza EFE. Selena Gomez anuntase anterior ca unul din visurile sale este…

- Facebook a anuntat marti lansarea in Marea Britanie, in luna ianuarie, a serviciului sau de stiri Facebook News, care difuzeaza articole din media preluate contra cost, relateaza AFP. "Negocieri active" sunt de asemenea in curs de desfasurare pentru lansarea unui astfel de flux de stiri in Franta si…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu (PNL), a trollat marți lansarea programului de guvernare PSD. „PSD isi lanseaza programul pentru saracirea romanilor”, a scris pe Facebook ministrul Finanțelor, Florin Cițu, marți, inaintea evenimentului. Social-democrații iși lanseaza, marți, la Romexpo, de la ora…

- The Weeknd si Maluma au lansat o noua piesa impreuna: Hawai Remix. The Weeknd isi surprinde fanii si canta pentru prima data in spaniola. In doar o zi, piesa a stans peste 12 milioane de vizualizari.Piesa se numeste „Hawai Remix” si in doar o zi a strans peste 12 milioane de vizualizari, potrivit…