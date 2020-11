Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi in urna a treia la tragerea la sorti a grupelor turneului final al Campiontului European de tineret, informeaza FRF. Echipa nationala Under 21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European. Tragerea la sorti a grupelor este programata pe 10 decembrie,…

- Islanda a invins Romania cu 2 1 in semifinala barajului de calificare la Euro 2021.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la Campionatul European de la anul, dupa ce a pierdut semifinala barajului pentru intrecerea continentala. Tricolorii au intalnit in deplasare Islanda, in fata…

- Ciprian Marica, 35 de ani, a comentat infrangerea Romaniei cu Islanda din barajul pentru play-off-ul Euro 2020, scor 1-2. Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a invins-o pe Bulgaria, scor 3-1. „Nu meritam…

- Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani) a dezvaluit planul tactic pentru partida cu Islanda, din semifinala play-off-ului pentru Euro 2020. Partida dintre Islanda și Romania se va disputa joi, de la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV;Daca vor trece de IslaMirel…

- Naționala Romaniei a ajuns in Islanda la ora locala 19:00 (22:00 in Romania), unde urmeaza sa dispute semifinala barajului pentru Campionatul European. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

Selectionerul Mirel Radoi a transmis un mesaj suporterilor echipei nationale, inainte de meciul cu Islanda, din semifinala pentru barajul Campionatul European, potrivit news.ro.

- Erik Hamren, selecționerul Islandei, și Freyr Alexandersson, antrenorul secund, au susținut o conferința de presa in care au prefețat meciul cu Romania, din barajul pentru EURO 2020. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca…

- Partida dintre naționalele de tineret ale Romaniei și Danemarcei se va juca la Ploiești, in 17 noiembrie, a anunțat vineri Federația Romana de Fotbal (FRF). Acesta este ultimul meci al tricolorilor din preliminariile pentru Euro 2021.„Tricolorii U21 au ocazia de a sarbatori o noua calificare…