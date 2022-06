Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Markku Kanerva, selecționerul scandinavilor, a analizat eșecul echipei sale. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie,…

- Markku Kanerva (58 de ani), selecționerul Finlandei, a prefațat partida pe care scandinavii o vor juca cu Romania in Liga Națiunilor. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1) Kanerva a analizat echipa lui Edi Iordanescu…

- Francezul Balthazar Pierret (22 de ani), integralist in ambele manșe din Dinamo - U Cluj, a mai jucat in acest sezon la Boulogne și Boulogne II, iar ambele au picat din liga a 3-a, respectiv liga a 5-a franceza. Ghinioanele se țin lanț pentru mulți jucatori de la Dinamo. In acest sezon, 7 dintre ei…

- Elena Merișoreanu este una dintre artistele care nu are nevoie de prea multe descrieri, asta fiindca a cucerit Romania de-a lungul anilor cu piesele sale. Ei bine insa, de o vreme incoace ii tot bat problemele de sanatate in ușa, astfel ca a ajuns de mai multe ori pe mainile medicilor. Iata cum arata…

- Peste 230 de noi cazuri de COVID-19 și doua decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat luni Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 234 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 42 mai mult fața de ziua anterioara.…

- O forma de hepatita rara, de origine necunoscuta, care creeaza panica in lumea intreaga a aparut și la noi in țara. Cazurile au starnit ingrijorare in multe state europene, dar și in America. Cel puțin un copil a murit din aceasta cauza.Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta…

- Razboiul hibrid este unul total, iar acest tip de razboi, fie ca vrem, fie ca nu vrem, nu are granițe, a declarat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Intrebat pe B1 TV daca Romania e afectata de razboiul informațional pe care il desfașoara Federația Rusa și daca saptamana trecuta anumite instituții…

- Ucraineanca care a ramas profund impresionata de gestul unui batran care i-a oferit 200 de lei intr-o benzinarie din Romania, a transmis un nou mesaj de recunostinta pentru bunatatea romanilor care continua sa ajute refugiatii din Ucraina. “Inca o data sunt convinsa ca absolut toata lumea ii ajuta pe…