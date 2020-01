Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Tehnica a FRF l-a nominalizat, joi, pe Adrian Mutu pentru a deveni noul selecționer al reprezentativei UNDER 21 a României, informeaza site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Propunerea Comisiei Tehnice va fi dezbatuta în cadrul ședinței Comitetului Executiv…

- Comisia Tehnica a FRF cauta un nou selecționer pentru naționala de tineret, dupa ce Mirel Radoi a fost avansat la prima reprezentativa. Dumitru Dumitriu, membru in Comisia Tehnica, a dezvaluit ca il dorea pe Nicolae Dica, fost antrenor la FCSB și FC Argeș, dar Mirel Radoi s-a opus. „Ce am propus eu…

- FRF este in plin proces de cautare a unui selecționer pentru naționala din tineret, ramasa fara antrenor dupa plecarea lui Mirel Radoi la reprezentativa de seniori. Dupa votul din Comisia Tehnica, condusa de Mihai Stoichița, au ramași patru finaliști. Deși Adrian Mutu, antrenorul lui Al Wahda U23,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, marti, ca noul selectioner de la tineret va fi numit la 14 ianuarie, dupa urmatoarea întrunire a Comitetului Executiv."S-a discutat profilul viitorului selectioner pentru selectionata de tineret, pentru ceea ce înseamna continuitate…

- Razvan Burleanu a gasit repede selecționer pentru tineretul Romaniei, dupa ce Mirel Radoi l-a inlocuit pe Cosmin Contra la naționala mare, potrivit Mediafax.Adrian Mutu va conduce Romania U21! Fostul atacant a fost preferat in cele din urma de FRF, care i-a mai avut pe lista pe Florin Bratu…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, ieri, ca a fost mandatat de Comitetul Executiv sa negocieze cu Mirel Radoi preluarea postului de selectioner. Radoi il va inlocui pe Cosmin Contra, al carui contract s-a incheiat dupa ce Romania a ratat calificarea la Euro-2020 din preliminarii. Comisia…

- Adrian Mutu este incantat de perspectiva de a pregati nationala Under 21, avand si experienta la acest nivel dupa ce a pregatit in ultiimele 18 luni echipa de tineret a celor de la Al Wahda. "Briliantul" a declarat de mai multe ori ca este pregatit sa revina in Romania si ca o va face atunci…

- Mirel Radoi a fost ales de Comisia Tehnica a Federației Romane de Fotbal pentru a ocupa funcția de antrenor al Romaniei, dupa demisia lui Cosmin Contra.Federația Romana de Fotbal precizeaza ca decizia finala se va lua de catre Comitetul Executiv al FRF, marți, 26 noiembrie.”Intrunita azi, 25 noiembrie,…