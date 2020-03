Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Cannes continua pregatirile in ciuda epidemiei Covid-19 si a faptului ca autoritatile franceze au prelungit pana pe 31 mai perioada in care adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise. Organizatorii au transmis vineri ca selectia oficiala va fi anuntata pe 16 aprilie.

- Bong Joon-ho, cineastul care a adus primele premii Oscar in Coreea de Sud, consacrat ''cel mai bun regizor'' pentru pelicula ''Parasite'', reprezinta Noul Val in cinematografia tarii sale, pe care nu ezita sa o critice in productii ingenioase, care oglindesc moravurile societatii, potrivit AFP, citata…

- Bong Joon-ho, cineastul care a adus primele premii Oscar in Coreea de Sud, consacrat ''cel mai bun regizor'' pentru pelicula ''Parasite'', reprezinta Noul Val in cinematografia tarii sale, pe care nu ezita sa o critice in productii ingenioase, care oglindesc moravurile…

- „Parasite”, de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international, la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax. Nominalizat la sase premii Oscar, „Parasite” a mai primit…

- Dramaturgul si cineastul american Kenneth Lonergan, actorii Berenice Bejo si Luca Marinelli fac parte din juriul international al celei de-a 70-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care va avea loc intre 20 februarie si 1 martie, potrivit news.ro.La inceputul lunii ianuarie a fost…

- Drama „Les miserables”, scrisa si regizata de Ladj Ly, este marea castigatoare a celei de-a 25-a gale a premiilor Lumiere, care au fost acordate luni seara la Paris si unde Roman Polanski a fost desemnat cel mai bun regizor, potrivit news.ro.Editia de anul acesta a premiilor acordate de presa…

- Regizorul și activistul Spike Lee va ocupa funcția de președinte al juriului celei de-a 73-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes. Lee ii succede lui Alejandro G. Inarritu, al carui juriu din 2019 a acordat Palme d’Or filmului „Parazit” a regizorului coreean Bong Joon-ho, care a caștigat și un…

- De departe cel mai mare export cultural al Romaniei postcomuniste, filmul romanesc obtine trofee la cele mai importante festivaluri europene. Insa in lipsa unei retele de distributie adecvate si a unei mai bune educatii cinematografice, salile raman deseori goale, iar buna parte din productiile noi…