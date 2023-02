Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii INFP au precizat, miercuri, ca seismul cu magnitudinea de 5,7 produs in judetul Gorj a avut pana acum 94 de replici, de intensitate mai mica, iar acestea vor continua sa se produca in zilele urmatoare. Estimarile cu privire la zona seismica Gorj au fost depasite, intregul fenomen urmand…

- Reprezentanții INFP au anunțat, miercuri, ca cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs in judetul Gorj a avut pana acum 94 de replici, de intensitate mai mica, iar acestea vor continua sa se produca in zilele urmatoare. ”Ieri, la ora 15:16 minute, s-a produs un alt cutremur cu magnitudine 5,7 urmat…

- Seismologul INFP, Mihai Diaconescu, a declarat miercuri, 15 februarie, ca nici in Romania și nici la nivel mondial nu exista vreo posibilitate științifica de a prezice un seism, dupa cele doua cutremure cu magnitudine peste 5 care au avut loc in Romania. „Nu exista nicio metoda de a face predicție pentru…

- Directorul INFP, Constantin Ionescu, a afirmat ca seismu de marțil s-a simțit pe o arie mare, pana in Serbia și Ungaria, iar in zona epicentrala au fost localitați in care intensitatea a depașit 7 grade.

- Directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP), Constantin Ionescu, a declarat marți, la Antena 3, ca experții institutului nu știu de ce s-au petrecut acum seismele de luni și marți din Gorj și Dolj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu (foto), directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…