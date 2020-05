Seism cu magnitudinea 5,1 în vestul Iranului; nu au fost raportate victime (televiziunea de stat) Un seism cu magnitudinea 5,1 s-a produs miercuri in provincia Lorestan, din vestul Iranului, a relatat televiziunea de stat din aceasta tara, adaugand ca pe moment nu au fost raportate pagube materiale sau victime, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 7 kilometri, potrivit televiziunii iraniene, si a avut epicentrul in apropierea orasului Firuzabad. ''Patru echipe de interventie a fost mobilizate in regiune'', a adaugat televiziunea de stat. Traversat de mai multe falii, Iranul este una dintre tarile cele mai predispuse la cutremure din lume. In 2003, un seism… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

