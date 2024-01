Șeicii l-au ales pe Erling Haaland cel mai bun fotbalist la Globe Soccer Awards Erling Haaland, cel care fusese depasit de Lionel Messi la Balonul de Aur, a fost ales cel mai bun fotbalist la gala Globe Soccer Awards, la Dubai. Pe lista laureaților de la Dubai Globe Soccer Awards se afla Manchester City, care a primit nu mai puțin de sase premii: Haland a fost ales cel mai bun jucator, presedintele Khaldoon Al Mubarak a fost desemnat cel mai bun presedinte, Pep Guardiola cel mai bun antrenor, City cel mai bun club masculin. Rodri – Cel mai bun mijlocas, iar Ederson – Cel mai bun portar. Ronaldo a obtinut premiile pentru cel mai bun jucator din Orientul Mijlociu, premiul Globe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

