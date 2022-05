Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 1 mai, se implinesc 28 de ani de cand Ayrton Senna a disparut in teribilul accident de pe circuitul de Formula 1 de la Imola. Ayrton Senna, triplu campion mondial in „Marele Circ”, a obtinut 41 de victorii si 65 de pole position in 162 de Grand Prix-uri. „Luptele” sale cu francezul Alain Prost…

- Lewis Hamilton are un start de sezon sub așteptari in Formula 1, susținand ca are nevoie de mai mult din partea lui Mercedes pentru a performa la cel mai inalt nivel. In aceste condiții, Mika Hakkinen, fost pilot in „Marele Circ”, este de parere ca britanicul incepe deja sa se gandeasca la posibilitatea…

- Dupa o pauza de 1.100 de zile, Marele Circ s-a intors pe circuitul Albert Park din Melbourne, Australia. Dupa o sesiune de calificari caștigata de Charles Leclerc, monegascul și-a aliniat monopostul Ferrari alaturi de cele doua monoposturi Red Bull Racing in cursa de duminica. Lando Norris a stabilit…

- Oficialii Formulei 1 au anunțat in aceasta dimineața ca Las Vegas va gazdui o cursa incepand cu 2023. Astfel, incepand cu sezonul viitor vor fi 3 curse de Formula 1 care vor avea loc in Statele Unite ale Americii, urmand se disputa in Miami, Austin (Texas) și Las Vegas. Cursa de Formula 1 in Las Vegas…

- Pe 20 martie incepe un nou sezon din Formula 1, echipele din Marele Circ prezentandu-se cu bagaje, ambiții si vedete in Bahrain. Pe circuitul Sakhir, Max Verstappen va incepe primul sezon in postura de campion mondial, iar Lewis Hamilton (Mercedes) a afirmat ca Ferrari, Red Bull și McLaren au aratat…

- Promotorul Campionatului Mondial de Formula 1 a rupt contractul cu difuzorul Match TV, astfel ca "Marele Circ" nu va mai fi difuzat in Rusia. In plus, canalul online al competiției in Rusia a fost și el blocat.​

- Echipele din Formula 1 au luat cu asalt circuitul Barcelona - Catalunya, acolo unde se desfașoara prima sesiune de teste din presezon. Aceasta se va finaliza in 25 februarie, iar apoi Marele Circ va calatori in Bahrain, unde vor continua testele pe circuitul Sakhir. In dimineața primei zile, Charles…

- Pentru sezonul 2021, echipa de Formula 1 Renault și-a schimbat numele in Alpine, iar Fernando Alonso a revenit in Marele Circ. Spaniolul va concura și in 2022 alaturi de Esteban Ocon, cei doi și intreaga echipa, de altfel, urmand sa fie coordonata de Otmar Szafnauer (fost manager Aston Martin). Acum,…