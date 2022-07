Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Din primele cercetari, se pare ca motivul pentru care șeful Vamii Albița, Dan Arhire, se afla azi la serviciu, este reprezentat de faptul ca procurorii DIICOT Iași au adus aici o serie de utilaje și diverse marfuri care au fost confiscate in urma unor percheziții de amploare, desfașurate in…

- MISTER… Un incident grav s-a petrecut azi in Vama Albița! Șeful Vamii, Dan Arhire, a cazut de la inalțime, de pe o rampa destinata controlului de marfa pentru autocamioane. Caderea acestuia a fost una destul de grava, de la un metru și jumatate inalțime, echipajul medical care l-a preluat spunand ca…

- Marfa achizitionata din localitatea Siret, judetul Suceava, urma sa ajunga la consumatori din municipiul Iasi, arata anchetatorii. Doi ieseni au fost prinsi in trafic de catre politistii de la Serviciul Rutier in timp ce transportau cocaina dinspre judetul Suceava spre municipiul Iasi. Pe data de 26…

- LUPTA… Familia lui Ionuț Mazdrag a vrut sa recupereze de la anchetatori cele doua telefoane ale barbatului decedat in teribilul accident din octombrie 2018, in care și-a mai pierdut viața și fostul șef de post al comunei Vetrișoaia, polițistul Marius Nițica, insa instanța Judecatoriei Huși, i-a respins…

- Belarus a introdus pedeapsa cu moartea pentru pregatirea de atentat sau „tentativa de act terorist”, potrivit unui decret publicat miercuri, citat de agentiile de presa ruse, acuzatii care vizeaza numerosi militanti ai opozitiei, printre care lidera opozitiei aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia „Presedintele…

- ANCHETA… Descoperire macabra a unui asistent medical, angajat intr-un centru de protecție al DGASPC Vaslui. Acesta a descoperit un sugar decedat langa mama lui, minora. Asistentul medical a alertat autoritațile, dar medicii sosiți la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Cazul este acum…

- PERICOL… Trei barbati din comuna Stanilesti, cu varste intre 20 si 49 de ani, au vazut moartea cu ochii, pe o strada din municipiul Iasi. Acestia se aflau intr-un autoturism condus de Ciprian, un tanar de 22 de ani, cand peste masina, intr-o intersectie a dat un tramvai. Impactul a fost unul destul…

- Cantautorul Victor Socaciu se stingea din viața pe 27 decembrie 2021, lasand in urma sa o durere nemarginita, in randul copiilor, dar și al femeilor pe care le-a iubit de-a lungul anilor. Marina Almașan, femeia care i-a fost alaturi artistului timp de 16 ani și cu care are și un copil, Victoraș (25…