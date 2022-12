Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures (UMFST), profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, luni, ca in prima parte a anului viitor ar putea incepe constructia Spitalului Clinic Universitar „George Emil Palade", un proiect al universitatii…

- Medicii puși oficial sub acuzare de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați se pot intoarce la lucru, la o saptamana dupa ce procurorii le-au interzis sa iși mai practice profesia, potrivit europafm.ro. Sunt atat medici de la Unitatea de Primi Urgențe, cat și de la Laboratorul de analize de la Spitalul…

- Medicii puși oficial sub acuzare de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați se pot intoarce la lucru, la o saptamana dupa ce procurorii le-au interzis sa iși mai practice profesia, potrivit europafm.ro. Sunt atat medici de la Unitatea de Primi Urgențe, cat și de la Laboratorul de analize de la Spitalul…

- Serviciu medical din Targu Mureș a fost aspru criticat in ultimele ore, dupa ce cinci persoane internate in secția ATI a Spitalului Județean au murit din cauza infecțiilor nosocomiale existente acolo.Dupa situația extrem de trista din spital, o veste buna a reușit sa scoata la lumina performanța și…

- Un adolescent de 17 ani din Suplai a ajuns la spital in stare grava azi-noapte, dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul. Acesta a fost gasit inconștient de catre echipajele medicale ajunse la fața locului. Accidentul s-a produs in localitatea Suplai (comuna Zagra), dupa miezul nopții. Din primele informații…

- Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența Bistrița Gabriel Lazany sunt uriașe, cu tot cu compensarile oferite de stat. Astfel, doar factura la gaz a venit anul acesta un milion și jumatate de lei, in condițiile in care anul trecut nu trecea de 500.000 de lei. Prezent la Medicina pe Limba ta,…

- O mașina a fost lovita de trenul InterRegio București – Iași in județul Vaslui la trecerea la nivel cu calea ferata de pe drumul județean DJ 244A, pe raza localitații localitații Gara Roșiești. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 11.50, iar in urma impactului conducatoarea auto și pasagera din…

- Un barbat de 43 de ani a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD, la Unitatea de Primiri Urgente din Bistrita, dupa ce a cazut de pe o scara, de la inaltimea de aproximativ trei metri, in timp ce lucra in gospodaria sa.Victima a fost gasita inconstienta de echipajul medical, iar politistii au…