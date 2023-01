Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda este pregatita sa sprijine Ucraina in razboiul ei cu Rusia atat timp cat va fi nevoie, "un an, doi ani, cinci ani, 10 ani, 15 ani", a declarat marti prim-ministrul finlandez Sanna Marin, citata de Reuters, exprimandu-se la Forumul Economic Mondial anual de la Davos, Elvetia. Fii la curent…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, in perioada 17-19 ianuarie, la Forumul Economic Mondial. In cadrul evenimentului, care va avea loc la Davos, in Elveția, șefa statului se va intilni cu lideri mondiali și oficiali de nivel inalt din mai multe țari, dar și cu reprezentanți ai…

- ”Cu siguranta salutam foarte mult relaxarea restrictiilor legate de Covid in China. Pe termen scurt, va veni cu provocari si observam niveluri crescute de infectie, care ar putea avea un impact pe termen scurt. Dar, pe termen mediu si lung, acest lucru este foarte pozitiv in ceea ce priveste asigurarea…

- Goldman Sachs preconizeaza ca prețurile europene la gazele naturale ar urma sa scada cu aproximativ 30% in urmatoarele luni, pe masura ce națiunile vor obține un avantaj temporar in ceea ce privește problemele de aprovizionare. Indicele olandez de transfer al titlurilor (TTF) este principalul punct…