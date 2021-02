Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile speculative au pierdut pe burse 71 miliarde de dolari de la inceputul anului in lupta cu micii investitori, insa creșterea prețului acțiunilor a creat și o serie de caștigatori din umbra.Creșterea masiva a acțiunilor pentru o serie de companii susținute de o comunitate de forumiști de pe Reddit,…

- Companiaamericana de biotehnologie Novavax a anunțat ca vaccinul sauanti-Covid are o eficiența de 89%, conform testelor clinice dinfaza a treia, realizate pe 15.000 de oameni, scrie News.ro, careciteaza AFP. ”Vaccinul are potențialul pentru a juca un rol important in rezolvarea acestei crize sanitare…

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…

- ​Gigantul IT Google, alaturi de alți investitori, a acordat o finanțare de 40 de milioane de dolari unui startup indian de livrari rapide, care a pornit ca business sub forma unui simplu grup de WhatsApp, în urma cu 6 ani. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor în jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin între 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP.Numarul migranților care traiesc în afara țarii…

- ​Startup-ul IT românesc Druid, fondat în 2018, a obținut, marți, o noua runda de finanțare, de 2,5 milioane de dolari, condusa de fondul de investiții GapMinder. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ”Dupa un an cu fluctuatii mari ale activitatii de fuziuni si achizitii (M&A), in 2021 se estimeaza o continuare a cresterii valorii tranzactiilor inceputa in trimestrul al treilea 2020, in conditiile in care companiile sunt interesate sa-si optimizeze activitatea si sa-si regandeasca viitorului in era…

- Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii din Statele Unite si Mexic. Doua treimi dintre participanti vor primi vaccinul, iar restul placebo. Novavax este in urma altor producatori de medicamente in cursa globala pentru producerea unui vaccin. Companiile Pfizer si Moderna au obtinut…