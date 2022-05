Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii aflati la putere in Afganistan au acreditat, in premiera, un reprezentant diplomatic in Rusia, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Liderul suprem al talibanilor, mollahul Hibatullah Akhundzada, a interzis culturile de mac in Afganistan. Un decret in acest sens a fost anuntat duminica de purtatorul de cuvant al liderului suprem al talibanilor, Zabihullah Mujahid, informeaza Digi24 . In decret se mentioneaza ca, daca ordinul este…

- Liderul suprem al talibanilor, mollahul Hibatullah Akhundzada, a interzis culturile de mac in Afganistan. Un decret in acest sens a fost anuntat duminica de purtatorul de cuvant al liderului suprem al talibanilor, Zabihullah Mujahid, informeaza dpa.

- Talibanii din Afganistan le-au ordonat tuturor angajatilor guvernamentali sa poarte barba si sa respecte un cod vestimentar, in caz contrar riscand sa fie dati afara, au declarat trei surse pentru Reuters.

- Cateva zeci de femei afgane, eleve și profesore, au marșaluit in fața ministerului educației din Kabul, Afganistan, sambata (26 martie), protestand impotriva deciziei talibanilor de a inchide școlile secundare pentru fete, la doar cateva ore dupa ce le-au redeschis la inceputul saptamanii. Talibanii…

- Parintii fotografului Danish Siddiqui, care lucra pentru agentia Reuters si a fost ucis anul trecut intr-un atac al talibanilor in Afganistan, au inceput o actiune in justitie la Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva gruparii islamiste aflate acum la putere la Kabul, a anuntat marti un avocat…

- Aproape 400 de civili au fost ucisi in atacuri din Afganistan de la instalarea talibanilor la putere, in august anul trecut, peste 80% dintre ei de catre o grupare afiliata la Statul Islamic, releva primul raport major al ONU privind situatia drepturilor omului in Afganistan dupa preluarea puterii…

- Functionarele din Afganistan vor trebui sa isi acopere capul, chiar si cu o patura daca va fi nevoie, in caz contrar riscand sa isi piarda locul de munca, a avertizat marti Ministerul pentru promovarea virtutii si prevenirea viciilor de la Kabul, relateaza AFP. Majoritatea femeilor care ocupa posturi…