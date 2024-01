Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii israelieni vor sti sa lupte in Liban “daca este necesar”, a avertizat miercuri seful Statului Major al armatei, Herzi Halevi, adresandu-se trupelor sale din Fasia Gaza, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. “Dupa ce am luptat in Gaza, vom sti cum sa facem asta in Liban, daca este necesar”, le-a…

- Soldatii israelieni vor sti sa lupte in Liban "daca este necesar", a avertizat miercuri seful Statului Major al armatei, Herzi Halevi, adresandu-se trupelor sale din Fasia Gaza, scrie AFP."Dupa ce am luptat in Gaza, vom sti cum sa facem asta in Liban, daca este necesar", le-a spus el trupelor sale…

- Armata israeliana opereaza in „toate zonele Fașiei Gaza”, a anunțat duminica purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale țarii (IDF), Daniel Hagari. De asemenea, șeful Statului Major al armatei, generalul Herzi Halevi, a precizat ca ofensiva „nu va fi mai puțin puternica” decat cea din nordul Gazei.…

- Colonelul Sheldag Zior, comandant al uneia dintre brigazile de tancuri ale armatei israeliene, a fost ucis in timpul luptelor care au loc in Fașia Gaza.El este ofițerul de cel mai inalt rang al armatei israeliene care a fost ucis in timpul operațiunilor terestre in enclava palestiniana. Trupele…

- Fostul adjunct al sefului Statului Major al armatei israeliene, generalul Yair Golan, a avertizat ca soldatii israelieni nu trebuie sa intre in nicio circumstanta in labirintul de tuneluri subterane sapate de gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza, intrucat o astfel de greseala

- Armata israeliana e in alerta maxima la granitele cu Liban si Siria, din cauza atacurilor lansate de Hezbollah si de alte grupari islamiste. Iar in Fasia Gaza vor intra mai multi militari in urmatoarea perioada - anunta Guvernul israelian.

- Fortele israeliene desfasoara in prezent o operatiune terestra in Fasia Gaza, anunta seful Statului Major al armetei israeliene, locotenent-generalul Herzi Halevi, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Exista mai multe etape intr-un razboi. Noi trecem la urmatoarea”, anunta sambata seara, intr-o alocutiune,…

- Seful Statului Major al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), general-locotenentul Herzi Halevi, a admis marți, 24 octombrie, ca ofensiva terestra a Israelului in Fasia Gaza este amanata din "considerente strategice", relateaza agentia de presa TPI si publicația The Times of Israel, preluate de Agerpres."Israelul…