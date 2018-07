Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a efectuat marți, 17 iulie, o vizita de lucru in garnizoana Mangalia. Comandantul flotei, contraamiralul de flotila Daniel Capațana, i-a prezentat șefului S.M.Ap. aspecte privind starea echipamentelor, stadiul proiectelor de infrastructura și…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ionel Ciuca, a vorbit la postul de radio Romania Actualitați despre trecerea sa in rezerva si despre o eventuala intrare in viata politica. El a infirmat zvonul ca va trece in rezerva inainte de termen, in conditiile in care mai are inca 7 luni din…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus, luni, in urma unei intrevederi avute cu reprezentantii Ligii Militarilor Profesionisti, ca ia in serios problemele cadrelor militare active si in rezerva, plecand de la premisa ca resursa cea mai importanta a Armatei este cea umana. Intr-o postare pe Facebook,…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, participa la a doua editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", unul dintre cele mai mari evenimente din Romania pe tema securitatii Marii Negre si a Balcanilor, care are loc in perioada 14 - 16 iunie, la Constanta, informeaza…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, participa sambata, 9 iunie, la ceremonia organizata cu prilejul zilei aniversare a Majestații Sale Regina Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord, raspunzand astfel invitației omologului sau britanic, chief air marchal Sir Stuart Peach.…

- Seful Statului-Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, si comandantul fortelor aliate in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, au avut joi o intrevedere in capitala azera, Baku, convenind asupra importantei mentinerii deschise a canalelor de comunicatie, transmit AFP si dpa. Potrivit unui…