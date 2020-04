Managerul Spitalului Județean din Focșani, Constantin Mandrila, infectat cu coronavirus, a fost luat cu Poliția și SMURD de la pensiunea unde era cazat și transportat la Secția Boli Infecțioase a Spitalului. El a respins acuzațiile pe care i le-a adus ministrul Sanatații, Nelu Tataru.Mai mult, Constantin Mandrila acuza la randul sau ”echipa liberala” ca l-a harțuit permanent, acuzandu-l de lucruri pe care nu le-a facut. ”Sunt tinta unor atacuri de mai mult timp, permanent am fost atacat in aceasta perioada de echipa liberala, spunand ca nu fac treaba si asa mai departe. Eu am inclusiv stocurile…