Statul Major al Apararii va continua, in anul 2020, accelerarea procesului de consolidare a capacitatii operationale a Armatei Romaniei pentru asigurarea indeplinirii misiunilor, conform domeniilor de competenta, in concordanta cu cerintele la nivel national si aliat si in cooperare cu partenerii strategici, a declarat miercuri seful SMAp, general-locotenent Daniel Petrescu. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, acesta a condus miercuri sedinta de autoevaluare a activitatii Statului Major al Apararii pe anul 2019, context in care i-a prezentat ministrului Nicolae Ciuca modul de indeplinire…