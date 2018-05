Şeful serviciilor de informaţii interne germane avertizează asupra unui atac cibernetic din străinătate Intr-un interviu acordat postului de radio rbb inainte de un simpozion privind amenintarile la adresa securitatii Germaniei, Hans-Georg Maassen a afirmat ca tara se afla in vizorul serviciilor secrete straine.



Scopul lor este sa implanteze programe malware in sistemele informatice ale infrastructurii critice pentru pregatirea unui atac de tip sabotaj 'in asteptarea unui moment X in care ar putea exista o disputa politica', a spus Maassen.



Infrastructura critica include echipamente sau sisteme de o importanta cheie pentru societate, precum alimentarea cu energie electrica si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

