Șeful Secției 4 Poliție din Timișoara a demisionat după ce a fost acuzat că vorbește urât și își amenință subordonații Dupa ce sindicatul Europol a facut publice mai multe mesaje in care șeful Secției 4 folosește un limbaj neadecvat și iși amenința subordonații cu violența fizica, acesta a demisionat din funcție. Ofițerul a renunțat la funcția de șef al secției de Poliție și va ocupa o poziție de execuție in cadrul IPJ Timiș. Reprezentanții IPJ […] Articolul Șeful Secției 4 Poliție din Timișoara a demisionat dupa ce a fost acuzat ca vorbește urat și iși amenința subordonații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Sindicatului Europol au semnalat vineri, 15 ianuarie, cazul șefului unei secții de poliție din Timișoara care obișnuia sa-și amenințe subalternii . Potrivit unor capturi de pe grupurile interne de Whastapp, ”te bat de vorbești singur pe strada” sau ”te incing cu bataia” erau doar cateva…

- Reprezentanții Sindicatului Europol au semnalat cazul șefului unei secții de poliție din Timișoara care obișnuia sa-și amenințe subalternii, cu ”un tupeu de golan”. Potrivit unor capturi de pe grupurile Whastapp, șeful vorbește urat cu polițiștii, ii amenința și ii harțuiește. ”Te bat de vorbești singur…

- Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat ca polițistul a demisionat din funcția de șef al secției de Poliție. Conducerea inspectoratului a declanșat o ancheta. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor "Ofițerul de poliție și-a dat demisia din funcția…

- Seful Secției 4 de poliție Timișoara a demisionat din funcție dupa ce mai multe printscreen-uri cu mesaje trimise de el unor subordonați pe care ii amenința cu bataia au ajuns in spațiul publc. Sindicatul Europol a formulat o sesizare pentru ministrul de Interne, Lucian Bode, caruia ii prezinta comportamentul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca un teren al Academiei de Politie a fost trecut in proprietatea Spitalului de Urgenta 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota', urmand sa se construiasca o noua unitate medicala, care va avea si o banca de plasma, conform Agerpres. Citește și: Poliția…

- Protest extrem in fata sediului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Un barbat de 68 de ani a incercat sa-si dea foc, fiind revolvat de modul in care i-ar fi fost recalculata pensia. „Jandarmii si politistii au imobilizat, in fata sediului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, un barbat ce…