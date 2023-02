Şeful Rosneft: Europa nu va mai stabili preţul de referinţă pentru ţiţeiul emblematic al Rusiei, Urals Conform datelor preliminare ale traderilor si calculelor Reuters, aproximativ 70% din incarcaturile de petrol rusesc Urals sunt destinate Indiei. Tara este un cumparator principal al acestui petrol rusesc de cateva luni, umpland golul lasat de cumparatorii europeni. In acelasi timp, Rusia a devenit cel mai mare furnizor de petrol al Indiei, inlocuind Irakul. Vorbind la o conferinta de energie din India, Secin, un aliat de lunga durata al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca pretul petrolului rus va fi stabilit in afara Europei. “Daca petrolul rusesc nu intra pe piata europeana, atunci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

