Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune, Liviu Popescu, numit de Parlament pentru un mandat de tranziție de 6 luni, a transmis in radioul public, joi, un mesaj de adio dupa ce judecatorii CCR au decis ca numirea lui a fost neconstituționala. Fost producator BBC și TVR,…

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, susține ca nu e “oportun” sa se interzica salariul la stat cumulat cu pensia in aceasta perioada. Sunt 900 de persoane in aceasta situatie in sistem, din care cel puțin 400 sunt medici. ”In primul rand, este un proiect de lege pe care Guvernul l-a transmis spre Parlament.…

- Liviu Vasilescu, fostul șef al Poliției Romane, este noul director al DGA, iar adjunctul sau va fi Manuela Elena Popescu, comisar- șef, in varsta de 45 de ani. Chestorul Liviu Vasilescu lucreaza de 30 de ani in MAI și a fost șeful Direcției de Operațiuni Speciale și șeful IGPR. Manuela Popescu are 22…

- A Romanian Dairy company Laptaria cu Caimac owned by Agroserv Mariuta went public on Friday on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange (BVB). The shares were traded under MILK ticker and the listing of the company followed a private placement that was carried out on April 26, 2021. Agroserv…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Andi Manciu a luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in domeniul comunicarii din cadrul Cancelariei prim-ministrului pentru a reveni in functia de sef al Departamentului pentru relatii cu presa al partidului. “Ca sa revina la…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a anunțat marți, la Parlament, inființarea unei comisii care va ancheta toate datele pandemiei, de la numarul de cazuri, testarile facute, pana la numarul morților de Covid-19. Alexandru Rafila susține ca ultimele declarații ale fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu,…

- Scene incredibile in Parlament. Membrii Comisiei Juridice a Senatului s-au incuiat cu cheia in sala de ședințe, miercuri, de teama sa nu intre din nou peste ei senatoarea Diana Șoșoaca, informeaza PRO TV. Totul dupa ce acum cateva zile senatoarea a fentat colegii și a profitat de neatenția lor, intrand…

- Rapoartele de activitate ale TVR și SRR, precum și declanșarea procedurii de audiere a candidaților pentru CNA sunt puncte care vor figura pe ordinea de zi a ședinței de plen reunit care va fi convocata in curand, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am stabilit cu doamna președinte…