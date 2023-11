Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției de Frontiera, Victor Ștefan Ivașcu, a fost demis duminica seara, dupa ce primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fugit vineri din țara prin Vama Petea folosind documentele unei rude la frontiera. De asemenea, a fost demis și șeful IPJ Maramureș. „Eliberarea din funcția de Inspector…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat duminica seara eliberarea din functie a sefului Politiei de Frontiera, Victor Stefan Ivascu, dupa fuga primarului Chereches din tara. A fost inlocuit si seful Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, potrivit MAI . Avand in vedere o serie de evenimente…

- Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Mihai Gherman, a fost demis de catre ministrul de Interne. Motivul demiterii il reprezinta modul cum Catalin Cherecheș a reușit sa scape de sub supraveghere chiar in ziua primirii sentinței și in contexul in care se afla sub control judiciar.…

- Acțiunea beneficiaza de sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mureș, polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publica, Poliției Municipiului Targu Mureș, precum și de cel al jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand"…

- Trei barbați din Sebeș cautați de autoritațile din Italia, pentru infracțiuni de furt calificat, au fost reținuți. Au mandate europene de arestare. Polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, au pus in executare un ordin european de ancheta, emis de autoritațile…

- Candidatii declarati "inapt" psihologic nu vor putea participa la concurs. Inspectoratul General al Politiei Romane cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Mihai Voda nr. 4 ndash; 6, Sectorul 5, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de contabil sef din cadrul Inspectoratului de Politie…

- In aceasta dimineata, efectivele Politiei Romane desfasoara 41 de perchezitii domiciliare in dosare penale privind savarsirea unor infractiuni din domeniul investigatii criminale.Intr unul dintre dosare, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Sapte persoane care vindeau droguri au fost arestate preventiv pentru 30 de zile dupa o actiune a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Hunedoara, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, joi, printr-un…