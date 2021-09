Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intr-o familie din Blaj: Barbat cercetat penal dupa ce și-a agresat soția Un barbat din Blaj care și-ar fi agresat soția este cercetat penal pentru violența in familie. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Marți, 14 septembrie, polițiștii din Blaj au fost sesizați de catre o…

- Proprietarul a doua bovine din Horodnic de Sus a fost identificat ca principalul vinovat pentru accidentul rutier produs miercuri dimineața, pe drumul național din comuna, cand un autoturism a intrat in cele doua animale, dupa care a ieșit in decor, pana in gardul unei case.Din cercetarile poliției…

- Gașca din Sectorul 4 al Capitalei care „opereaza” cu „sageți” de 12-13 ani, fiindca nu raspund penal, a mai facut o victima: o fetița de 11 ani a fost amenințata sa dea banii din buzunare, daca vrea sa se plimbe prin Parcul Carol I, unde infractorii percep taxe de protecție.

- Polițiștii din sec. Rișcani al capitalei au fost sesizați de un barbat, care a comunicat despre faptul sustragerii unei biciclete de model ,, Optima “, din scara unui bloc de locuit de pe str. Ceucari transmite Noi.md. La fața locului de unde a fost sustras bunul, ofițerii de investigație au examinat…

- Procurorii care coordoneaza ancheta in dosarul de amenințare deschis pe numele lui Ionița de la Clejani au stabilit cum vor decurge cercetarile și au comunicat polițiștilor care instrumenteaza dosarul ce au de facut. Celebrul lautar a fost acuzat ca ar fi amenințat cu moartea mai mulți jurnaliști, imediat…

- Polițiștii au constatat faptul ca, in dimineața zilei de 13 iulie a.c., in timp ce aceștia se aflau la domiciliu, pe fondul unor neințelegeri mai vechi, barbatul și-ar fi amenințat soția cu doua cuțite.S-a procedat la intocmirea formularului de evaluare a riscului conform prevederilor legale, constatandu-se…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din Chisinau a fost reținut de politie, fiind suspectat de comiterea unui jaf.Polițiștii au fost sesizați de un barbat de 61 de ani, care a comunicat ca a fost agresat și jefuit de catre vecinul sau.

- Un individ de 21 de ani a ajuns dupa gratii, fiind suspectat ca a incercat sa abuzeze de o femeie. La finalul saptamanii trecute, magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au admis propunerea de arestare preventiva pe numele lui Alin Cristian Olariu. Cercetat pentru tentativa de viol Barbatul a fost…