Stiri pe aceeasi tema

- "Asta face vreodata ceva singur?! In curand o sa mearga cineva in vacanta in locul lui", a scris Mircea Badea pe Facebook. Ludovic Orban se ofera sa mearga la dezbaterea cu Dancila "Presedintele este in dialog permanent cu cetatenii romani, este intr-o dezbatere permanenta, comunica…

- Ludovic Orban susține ca, daca Viorica Dancila doreste o dezbatere, ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul lasat" în calitate de prim-ministru demis."Presedintele este în dialog permanent cu cetatenii români, este într-o dezbatere…

- Șeful de campanie al PNL la alegerile prezidentiale, Dan Motreanu, scrie, pe Facebook, ca invitatia Vioricai Dancila pentru Klaus Iohannis la dezbatere electorala inainte de turul II de scrutin este „un...

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca viziunea si proiectele presedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor la prezidentiale, trebuie cunoscute de cetateni, sustinand ca, daca liderul PSD, Viorica Dancila, doreste o dezbatere ar trebui sa o faca cu el pentru a discuta despre "dezastrul…

- Candidatul PSD la prezidentiale Viorica Dancila a distribuit marti pe Facebook postarea lui Klaus Iohannis din 2014, in care acesta din urma ii cerea in timpul campaniei electorale din al doilea tur lui Victor Ponta sa vina la dezbatere. „Constat ca domnul Victor Ponta isi mentine aceeasi atitudine…

- Ziarul Unirea NU o sa fie dezbatere Iohannis – Dancila: ”Nu-și are rostul, candidații sunt cunoscuți, nu ar aduce nimic in plus” a anunțat șeful campaniei PNL NU o sa fie dezbatere Iohannis – Dancila: ”Nu-și are rostul, candidații sunt cunoscuți, nu ar aduce nimic in plus” a anunțat șeful campaniei…

- Seful campaniei PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat luni seara, dupa o intalnire a liderilor partidului cu Klaus Iohannis, ca seful statului nu trebuie sa mearga la o dezbatere cu Viorica Dancila in campania dinaintea finalei.„E foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri in…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu a postat, duminica, un mesaj pe Facebook în care îl întreaba pe Klaus Iohannis daca i-a placut drumul pâna la Craiova. Ea îi transmite președintelui ca, daca o numea la Ministerul Transporturilor, pâna acum jumatate din…