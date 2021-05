Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona împotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns. Remarcile directorului CIA, facute în cadrul unei audieri în comisia pentru…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat miercuri ca Statele Unite intentioneaza sa continue finantarea capacitatilor cheie ale fortelor de securitate afgane, chiar daca Washingtonul isi retrage fortele militare din Afganistan, informeaza Reuters preluat de agerpres. Vorbind la Bruxelles,…

- Statele Unite ale Americii nu mai au in plan o retragere a trupelor americane din Germania, a declarat marti, seful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat in vizita la Berlin, transmite Reuters. Mai mult, secretarul american al apararii a anuntat ca SUA vor desfasura un numar suplimentar de…

- Ministrii apararii ai Statelor Unite si Japoniei au convenit, cu prilejul intalnirii desfasurate saptamana trecuta la Tokyo, sa coopereze strans in eventualitatea unor ciocniri militare intre China si Taiwan, a relatat duminica agentia Kyodo, citand mai multe surse guvernamentale, transmite Reuters,…

- Washingtonul doreste sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, afirma seful Pentagonului la New Delhi Se profileaza o noua alianța interesanta la nivel internațional: SUA și India iși consolideaza relațiile New Delhi, 20 mar /Agerpres/ - Statele Unite doresc sa-si…

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India în domeniul securitatii, în special în privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sâmbata secretarul american al apararii Lloyd Austin, într-o întrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath…

- Statele Unite doresc sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, in special in privinta schimbului de informatii si a logisticii, a anuntat sambata secretarul american al apararii Lloyd Austin, intr-o intrevedere cu ministrul apararii indian Rajnath Singh, la New Delhi, transmit Reuters…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei vor…