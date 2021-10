Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a asigurat vineri ca tara sa va continua sa furnizeze Taiwanului capacitati necesare pentru a se putea apara, dar a refuzat sa ''speculeze'' asupra reactiei SUA in situatia in care China ar ataca Taiwanul, dupa ce presedintele Joe Biden a spus ca Statele…

- Președintele SUA, Joe Biden, și-a exprimat clar intenția de a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat de China, scrie AFP. "Avem un angajament in acest sens", a spus acesta. Și viitorul...

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Joe Biden, presedintele SUA, dorește, potrivit Casei Albe, sa prezinte joi un plan „in sase parti” impotriva COVID-19, intr-un moment in care scolile se redeschid intr-o tara confruntata cu recrudescenta pandemiei, alimentata de varianta Delta, noteaza AFP. „Presedintele se va adresa joi americanilor…

- "Dupa 20 de ani am ințeles cu greu ca niciodata nu era un moment bun sa retragem trupele americane. De asta am tot ramas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis intotdeauna americanilor ca voi fi sincer, dar adevarul este ca situația a degenerat mult mai repede decat noi am…

- UPDATE Ora 22.30: Președintele afgan Ashraf Ghani spune ca a luat decizia dificila de a parasi țara pe masura ce talibanii avansau, pentru a evita varsarea de sange in capitala a șase milioane de oameni, relateaza BBC News. Ghani a facut comentariile intr-o postare pe Facebook adresata cetațenilor afgani.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Sprijinul…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…