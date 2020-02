Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo. „In semn de sustinere…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa "ameninte" NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins sambata tonul pesimist european in privinta retragerii Washingtonului de pe scena globala, spunand ca moartea legaturilor transatlantice este o notiune ultraexagerata, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, criticile presedintelui german Frank-Walter Steinmeier si ale altor oficiali europeni privind replierea nationala si egoismul administratiei conduse de Donald Trump, afirmand ca ele "nu reflecta…

- SUA au denuntat sambata veto-ul "rusinos" opus vineri in Consiliul de Securitate de catre Rusia si China unui proiect de rezolutie care propunea prelungirea cu un an a ajutorului umanitar transfrontalier al ONU pentru patru milioane de sirieni, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Aveti mainile…