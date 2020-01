Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al grupului Human Rights Watch a declarat ca i s-a interzis duminica intrarea in Hong Kong, inainte de publicarea unui raport critic despre China, relateaza DPA. Kenneth Roth a declarat ca faptul ca i s-a interzis intrarea este "ultima dovada ca guvernul chinez face tot ce poate…

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza Mediafax citand Reuters. La începutul dupa-amiezii…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- Ministerul de Externe de la Beijing a transmis ca vor fi luate "contramasuri ferme" daca SUA continua sa se amestece in situația de la Hong Kong, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a promulgat proiecte de lege privind susținerea protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong.Citește…

- Guvernul chinez a negat rapoartele potrivit carora planuiește sa numeasca pe altcineva în funcția de Șef Executiv al Hong Kong-ului, scrie CNN. Raportul, publicat prima data de Financial Times miercuri, a aparut la mai mult de patru luni de proteste antiguvern în Hong Kong, provocate…

- Persoanele care participa la manifestațiile desfașurate în Hong Kong au început sa scrie și sa trimita "scrisori de adio" apropiaților, în contextul escaladarii tensiunilor între protestatari și autoritați, relateaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax."Când…

- Sute de sustinatori ai manifestantilor de la Hong Kong au fost prezenti vineri seara în tribunele Barclays Center, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa gazda Brooklyn Nets si campioana en titre, Toronto Raptors, scrie AFP citata de Agerpres.Purtând…

- Acordul substanțial dintre SUA și China pare sa fi intrat deja în ceața, mai ales în ceea ce privește promisiunea Chinei de a crește achiziția produselor agricole, scrie CNBC, citând Wall Street Journal. Angajamentul chinez de a cumpara mai multe produse de la fermierii din…